Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» в новой модификации уничтожил украинский истребитель МиГ-29. Видеозапись атаки показал тг-канал «Днепропетровский рубеж».

Из записи можно сделать вывод, что «Ланцет» наводится на аэродром Долгинцево разведывательным беспилотником. Предположительно, речь идет о дроне Zala.

Также на кадрах видно, как обновленная версия «Ланцета» пикирует прямо на вражеский истребитель, который после взрыва начинает гореть.

Эксперт отмечают, что новый «Ланцет» обладает дальностью поражения целей, увеличенной до 72 километров. Это дает ему возможность уничтожать военные объекты, технику и вооружение ВСУ далеко за линией соприкосновения, что и подтверждает удар по авиабазе.

Эффективность обновленных «Ланцетов» уже отметил американский эксперт Дэвид Экс в издании Forbes.