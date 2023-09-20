Киев столкнется с очередными проблемами из-за нового российского «Ланцета». Издание Forbes отмечает, что теперь этот дрон-камикадзе способен поражать цели на дистанции в 72 километра.

Обозреватель Дэвид Экс рассказал об ударе по авиабазе ВСУ Долгинцево, в результате которого был поражен истребитель МиГ-29. На видеозаписях, мгновенно разлетевшихся по Сети, хорошо видно, что атака проводится дроном-камикадзе «Ланцет», быстро ставшим наиболее эффективным беспилотником российской армии.

«Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога», — цитирует автора публикации РИА Новости.

Этот удар стал для ВСУ источником новых проблем. Ведь теперь Киеву придется перебрасывать авиацию на аэродромы, удаленные от линии фронта. Также потребуется искать способы защиты самолетов от «Ланцетов». Как показывает опыт с танками, обороняться от этого дрона достаточно сложно.