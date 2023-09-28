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В сентябре 2023 года в прайс-листах АвтоВАЗа появилась новая базовая комплектация автомобиля Lada Granta в кузове лифтбэк под названием Standard. Примечательно, что благодаря обновленной базовой версии стоимость Lada Granta снизилась на 29 тысяч рублей.

Теперь приобрести самую доступную модель АвтоВАЗа можно, располагая суммой в 739 900 рублей. При этом раньше автомобиль Lada Granta в кузове лифтбэк можно было купить от 768 900 рублей за комплектацию Classic.

Снизить стоимость автомобиля удалось, благодаря исключению из списка стандартного оборудования трех опций, а именно – центрального замка, регулируемой по высоте рулевой колонке и электроусилителя руля.

Таким образом, Lada Granta в кузове лифтбэк получила аналогичную базовую комплектацию, которая раньше была доступна только для автомобиля в кузове седан. При этом цены на Lada Granta в кузове седан начинаются от 699 900 рулей.

Напомним, что все базовые версии автомобилей Granta доступны с двигателем объемом 1,6 литра, развивающим 90 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП.

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