Тело 38-летней Юлии Истоминой (Волокитиной) из Сургута, которую искали больше месяца, обнаружено 1 сентября в Свердловской области.

Портал Е1 отмечает, что об обнаружении тела исчезнувшей женщины сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Подробную информацию они не предоставили.

Юлия Истомина пропала 26 июля. Тогда волонтеры лишь сообщили, что рост женщины составляет 170 см, глаза серо-голубые, волосы светло-русые, телосложение нормальное. Об обстоятельствах исчезновения изначально было известно очень мало.

«Найдена. Погибла», — сообщили 1 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, в Каменске-Уральском задержали велосипедиста, который следил за 16-летней школьницей Даной Ильиных и забрал ее сотовый телефон. Ему предъявлено обвинение в убийстве девушки.