В Покровском районе ДНР российская разведка вычислила очередной вражеский бункер с офицерами ВСУ и Североатлантического альянса. «Царьград» опубликовал карту, на которой можно увидеть местоположение объекта.

Находится он на окраине населенного пункта Ровное, точные координаты выглядят следующим образом: 48°18’15.4″N 37°13’04.1″E.

Сооружение хорошо замаскировано и имеет большую высоту – это давало боевикам возможность хранить под крышей несколько единиц бронетехники.

«Если бы наша разведка не держала населённый пункт под постоянным наблюдением, шансы случайно обнаружить штаб существенно снижались. В свою очередь, асфальтированные улицы и дорога скрывали следы транспорта, которые очень часто выдают даже хорошо замаскированную технику. В общем, в плане тактической маскировки место было выбрано очень грамотно», – рассказал военный эксперт Влад Шлепченко.

Он также отметил, что все это не спасло Киев. Как раз в момент совещания высокопоставленных офицеров НАТО и ВСУ по бункеру прилетело две ракеты ОТРК «Искандер». Сейчас число уничтоженных участников совещания неизвестно, так как Киев замалчивает атаку. Но одно это молчание говорит красноречивее любых заявлений.