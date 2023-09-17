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Водитель внедорожника, двигаясь по улице Липецкой в Москве протаранил 10 автомобилей, устроил массовое дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места происшествия. По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, пострадавших в результате ДТП нет.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать водителя внедорожника только в подмосковном Ступино. При этом в салоне автомобиля, принадлежащего виновнику 10 ДТП в Москве, также была обнаружена женщина, которой он нанес травмы в ходе конфликта.

Как следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Московской области, 17 сентября в 00:15 сотрудники подмосковной Госавтоинспекции в ходе погони смогли остановить автомобиль, в котором была обнаружена женщина с телесными повреждениями и малолетний ребенок 2021 года рождения. Водитель был задержан и доставлен в участок полиции.

По предварительной информации, между водителем внедорожника и его пассажиркой произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1982 года рождения нанес несколько ударов женщине 1993 года рождения предметом, визуально напоминающим топорик.

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