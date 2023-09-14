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Один из дронов, запущенных украинскими террористами, упал на улице Дёмышева в Евпатории. Об этом рассказал тг-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

Беспилотник упал рядом с жилыми домами. На его обломках очевидцы заметили надпись со словами благодарности украинской певице Ани Лорак.

“Ани Лорак, спасибо за борт”, – написано на одном из обломков беспилотника.

Напомним, это не первый случай, когда имя исполнительницы оказывается на украинских ударных дронах. Не исключено, что таким образом боевики хотят подставить Ани Лорак, которая давно стала объектом ненависти националистов. Однако есть и другая версия, заключающаяся в том, что певица действительно оказывает помощь ВСУ.

Ранее российские телезрители высказали недовольство участием Лорак в программе «Ты супер!» в качестве члена жюри. Многие потребовали убрать ее с программы из-за подозрений в поддержке ВСУ. Сама певица заявляет, что не интересуется политикой.

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