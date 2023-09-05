На территории природного парка «Ключевской» пропало двое пожилых туристов, которые двигались по длинному пешеходному маршруту. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Вулканы Камчатки».

Сообщается, что в Ключевском природном парке без вести пропали двое мужчин: Александр Благуляк и Геннадий Кочкин, оба 1951 года рождения. Пожилые туристы начали свой маршрут из поселка Ключи. Далее их маршрут пролегал через озеро Державина, вулканы Средний, ледник Богдановича и три перевала. В итоге туристы должны были выйти к стоянке «Клешня», однако дойти к ней они так и не смогли.

Последний раз мужчины выходили на связь еще 27 августа, когда они добрались до ледника Богдановича. После этого о их местоположении ничего не известно. Поэтому сотрудники природного парка просят всех туристов, которые встречали на своем пути пропавших без вести пенсионеров связаться с КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае» или КГБУ «Природный парк “Вулканы Камчатки”».