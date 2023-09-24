В период с июля по август 2023 года 2,56 миллиона российских туристов посетило турецкие курорты. Данный показатель превышает прошлогодний турпоток в Турцию из России на 19%, но все еще не дотягивает до показателей статистики допандемийного 2019 года. Министерство культуры и туризма Турции опубликовало подробную статистику по иностранным туристам.

Всего за восемь месяцев текущего года Турцию посетило 4,35 миллионов граждан Российской Федерации, что на 44% больше показателя прошлого года за аналогичный период. Примечательно, что российские туристы заняли первое место по количеству поездок на отдых в Турцию относительно граждан других стран.

На втором месте среди иностранных туристов, посещающих Турцию, находятся граждане Германии с показателем в 4,08 миллиона, а тройку лидеров замыкают граждане Великобритании с показателем в 2,65 миллиона. При этом 34% от всех иностранцев, приезжающих в Турцию, приходится на Стамбул. В количественном выражении данный показатель соответствует 11,5 миллионам туристов.