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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz готовится вывести на рынок в 2024 году новое поколение своего легендарного внедорожника G-Class, более известного в России под народным названием «Гелик».

Немецкий полноприводный внедорожник люкс-класса был разработан изначально, как транспортное средство повышенной проходимости для армии, однако уже в 1979 году была представлена первая гражданская версия автомобиля, получившего индекс G-Class.

По информации издания Business Insider Germany, которое ссылается на внутреннюю документацию Mercedes-Benz, выпуск нынешнего поколения автомобиля, представленного в 2018 году, будет завершен в следующем году. Руководитель команды разработчиков нового поколения G-Class Эмерик Шиллер заявил, что следующее поколение внедорожника получит более проработанный с точки зрения аэродинамики дизайн и современную гибридную силовую установку.

Дебют нового поколения легендарного внедорожника должен состояться ближе к концу 2024 года или же в первой половине 2025. При этом в линейке нового поколения G-Class будет доступна и полностью электрическая версия автомобиля, которая будет выпускаться под суббрендом EQ.

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