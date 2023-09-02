Жена актера Алексея Янина написала в социальных сетях, что он жив, но находится в состоянии искусственной комы, передает тг-канал Mash.

«Сегодня с нашей семьёй произошла чудовищная ошибка. Новость от НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой», – пояснила супруга артиста.

Она отметила, что сперва врачи сообщили о смерти Алексея, однако позже выяснилось, что они допустили грубую и жестокую ошибку.

По словам жены, медики реанимировали актера и ввели его в искусственную кому. Состояние Алексея Янина очень тяжелое, но он жив и находится в реанимации.

Напомним, ранее смерть Янина подтвердила его мать, которая рассказала о реабилитации сына и тяжелых последствиях инсульта.