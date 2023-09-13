Сапер из Кургана, выполняющий задачи по разминированию в зоне СВО, обратился к своим соотечественникам с просьбой о помощи в приобретении внедорожного автомобиля для выполнения важных боевых миссий. Об этом информирует Галина Булатова, управляющая делами и руководитель аппарата администрации Куртамышского округа.

В своем видеообращении, опубликованном на личной странице Галины Булатовой в социальной сети «ВКонтакте», сапер обратился к своим землякам с просьбой о поддержке в покупке внедорожника. Он пояснил, что такой автомобиль поможет им оперативно перемещаться в необходимые районы для выполнения важных боевых задач.

Солдат выразил глубокую благодарность землякам за возможность приобретения этого транспортного средства, и с уверенностью заявил, что победа будет на нашей стороне.