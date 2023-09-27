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Автомобильная марка Jetour, входящая с 2018 года в состав китайской компании Chery, выпустила на рынок новый кроссовер с дизайном брутального внедорожника под названием Jetour Traveler. Разработчики модели видят среди основных конкурентов Haval Big Dog второго поколения.

Молодежная марка Jetour позиционирует свой новый кроссовер, как автомобиль для путешествий, предназначенный для людей, ведущих активный образ жизни. Несмотря на внедорожный дизайн модель Traveler имеет несущую конструкцию кузова. Габариты автомобиля составляют 4785 мм в длину, 2006 мм в ширину и 1880 мм в высоту. Производитель заверяет, что кроссовер может безопасно преодолевать вводные преграды глубиной до 700 мм, а дорожный просвет модели составляет 220 мм.

Переднеприводные версии кроссовера доступны с двумя силовыми установками: бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, развивающим 184 л. с., а также 2-литровым турбомотором на 254 л. с. Автомобиль с приводом на переднюю ось оснащается преселективным «роботом» с двойным сцеплением на 7 передач. При этом полноприводная машина доступна только с более мощным двигателем, который будет работать в паре с классической АКПП на 8-ступеней.

В Китае Jetour Traveler можно приобрести в диапазоне цен от 139 900 до 184 900 юаней (1,8-2,4 млн рублей), а Chery Tiggo 8 Pro, для сравнения, можно приобрести по цене от 126 900 до 163 900 юаней.

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