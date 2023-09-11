В Центре технических видов спорта в Москве представлен новый гоночный автомобиль Lada Granta Sport, который производители называют скоростным, надежным и при этом недорогим.

Представила новейшую машину команда LADA Sport ROSNEFT. Гоночная модель разработана в соответствии с пожеланиями и основанными на опыте требованиями пилотов команды.

Lada Granta Sport называют моделью, которую можно использовать для ознакомления с профессиональными гонками, а также для участия в состязаниях класса S1600.

Основные особенности, отличающие спортивную Granta от обычной – это дисковые тормоза и уменьшенный дорожный просвет. Автомобиль оснащен 122-сильным двигателем с объемом 1,6 литра. Мультимедийная система на панели управления замена тумблерами и кнопками, которые дают возможность активировать принудительный обдув, запускать мотор и отключать массу.