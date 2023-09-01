Телеведущий Иван Ургант, пользующийся огромной популярностью, не поддержал СВО, что стало одной из главных причин заката его телевизионной карьеры. Шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале закрыли, ведущего также перестали приглашать на различные мероприятия.

Так, на «Золотом граммофоне» вместо Урганта появился Вадим Галыгин, ведущего не позвали на «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в прошлом году, в комедии «Елки-9» места звезде тоже не нашлось.

На вопросы журналистов о возвращении «Вечернего Урганта» в эфир Первого канала Константин Эрнст отвечать категорически отказывается. Появление ведущего в публичном пространстве мгновенно вызывает критику в Госдуме и в актерской среде.

Портал News.ru сообщает, что сейчас Ургант живет в Москве. Но работать он выезжает за границу, причем ведет проекты, лишь окончательно уничтожающие его репутацию. С 25 по 27 августа в Казахстане прошел фестиваль Family Rock Fest, который вел Иван, причем среди участников замечено много осудивших специальную военную операцию российских музыкантов.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что несмотря на все это, Урганта все же можно простить. Однако для этого ведущему стоило бы побывать в зоне проведения специальной военной операции и лично встретиться с российскими бойцами.