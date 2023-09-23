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Первые 10 танков «Абрамс» Украина получит уже на следующей неделе. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, как ВСУ станут использовать эти боевые машины.

Танки Abrams Киев намеревается задействовать крайне редко и только в заранее спланированных военных операциях, пояснил глава ГУР. Только в этом случае они якобы смогут показать все, на что способны, и не будут уничтожены в кратчайшие сроки, как немецкие «Леопарды».

В заявления Буданова не верят даже на Западе. Издание Newsweek пишет, что Киев получит модификацию танка «Абрамс» М1А1, прошедшую через капитальный ремонт. Эти машины разрабатывались для боевых действий в засушливых районах, поэтому в условиях бездорожья и распутицы, а уж тем более после снегопадов, они просто встанут и превратятся в мертвый груз для Украины.

Эксперты также добавили, что «Абрамсы» вряд ли смогут преодолевать российские минные заграждения. Да и ВС РФ вряд ли будут ждать, пока танки доползут до минных полей – их уничтожат гораздо раньше противотанковыми ракетными комплексами.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что Украине нужно минимум 600 «Абрамсов», чтобы получить хоть какие-то шансы на прорыв обороны ВС РФ. Но получит она только 10 единиц техники.

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