Киев в ближайшее время получит 10 танков Abrams от США, однако этого ему точно не хватит для полноценного контрнаступления. Для этой цели ВСУ нужно не менее 600 натовских боевых машин, рассказал порталу Ura.ru полковник запаса Анатолий Матвийчук.

Польша проводила испытания приобретенных у США танков «Абрамс» и боевые машины не сумели подняться даже на небольшую обледеневшую горку. Гусеница этой техники предназначены для использования на песке или на идеально ровных поверхностях. В условиях распутицы, которая вот-вот начнется на Украине, 60-тонная махина моментально застрянет в грязи и вытащить ее оттуда не сможет никто.

Кроме того, количество танков, передаваемых Вашингтоном Киеву, чисто символическое. Российские ВС сделают с «Абрамсами» то же самое, что произошло с «Леопардами» и «Челленджерами», причем произойдет это очень быстро.