Группа ГАЗ запустила отдельный сайт valdai45.st.tech, на котором были опубликованы подробные технические характеристики и фотографии нового магистрального тягача «Валдай 45». При этом дистрибьюторы ГАЗа начали принимать заявки на приобретение модели, хотя официальных цен пока опубликовано не было.

В России под брендом «Валдай» будут представлены выпущенные по лицензии грузовики Foton EST1846 китайской разработки. Полная масса нового магистрального тягача ГАЗ «Валдай 45» в составе автопоезда будет составлять 45 тонн. При этом снаряженная масса самого тягача равна 8040 килограммам.

Запас хода новинки при движении по трассе будет равен 3000 километров. При этом суммарный объем двух топливных баков будет равен 840 литрам. База тягача составляет 3600 мм. Силовой агрегат «Валдай 45» выдает 470 лошадиных сил и работает в паре с ручной коробкой переключения передач на 12 скоростей.