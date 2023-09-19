Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа ГАЗ запустила отдельный сайт valdai45.st.tech, на котором были опубликованы подробные технические характеристики и фотографии нового магистрального тягача «Валдай 45». При этом дистрибьюторы ГАЗа начали принимать заявки на приобретение модели, хотя официальных цен пока опубликовано не было.

В России под брендом «Валдай» будут представлены выпущенные по лицензии грузовики Foton EST1846 китайской разработки. Полная масса нового магистрального тягача ГАЗ «Валдай 45» в составе автопоезда будет составлять 45 тонн. При этом снаряженная масса самого тягача равна 8040 килограммам.

Запас хода новинки при движении по трассе будет равен 3000 километров. При этом суммарный объем двух топливных баков будет равен 840 литрам. База тягача составляет 3600 мм. Силовой агрегат «Валдай 45» выдает 470 лошадиных сил и работает в паре с ручной коробкой переключения передач на 12 скоростей.

Вам может понравиться

На юге Москвы водитель внедорожника устроил массовое ДТП, протаранив 10 машин

Водитель внедорожника, двигаясь по улице Липецкой в Москве протаранил 10 автомобилей, устроил массовое дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места происшествия. По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, пострадавших в результате ДТП

Рост курса доллара и утильсбора резко повысил цены на автомобили в России

Результатом ослабления рубля и увеличения размера утилизационного сбора стало резкое подорожание автомобилей. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ». В июле текущего года цены пересматривались только на 52 комплектации отечественных авто, однако

В течение часа в Санкт-Петербурге произошло сразу два ДТП, где пострадали дети

Утром 18 сентября в Санкт-Петербурге произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили дети. Происшествия случились в Красногвардейском и Калининском районах города. Об этом сообщает портал «Фонтанка». Во время