В течение последних нескольких лет автомобили в Российской Федерации значительно выросли в цене. Причем подорожание затронуло не только рынок новых машин, но также и автомобилей с пробегом. Сейчас транспортное средство с пробегом можно приобрести по той же стоимости, что и несколько лет назад, когда машина новой продавалась в салоне.

Эксперты автомобильного рынка назвали пять лучших автомобилей с пробегом, которые в текущий момент можно приобрести в России, располагая бюджетом в 900 тысяч рублей.

На первом месте расположился чешский лифтбэк Skoda Octavia 2014-2016 годов выпуска, который до сих пор является одним из лучших автомобилей в своем классе. Достаточно просторный салон и багажное отделение делают автомобиль очень практичным. При этом версия с атмосферным двигателем объемом 1,6 литра в паре с классическим автоматом отличаются хорошей надежностью.

На втором и третьем месте расположились седаны: Toyota Camry (2008-2010) и Ford Mondeo (2012-2014). Оба автомобиля отличаются большими размерами, что позволит перемещаться с комфортом. При этом оба автомобиля имеют достаточно надежные силовые агрегаты.

Замыкают рейтинг два кроссовера: Nissan Qashqai (2008-2010) и Ford Kuga (2009-2013) первых поколений. Японец отличается комфортной, надежной и крепкой подвеской. При этом Ford Kuga отличается хорошим оснащением и может подарить достаточно высокий уровень комфорта.