Decentralized Exchange (DEX) или децентрализованные биржи – Blockchain-приложения для торговли криптовалютами. Конвертация криптоактивов на платформе DEX-криптобиржи, равно как классические спот-торги, стейкинг, фарминг, прочие операции, реализуются через технологию smart-контрактов. Релиз первой некастодиальной криптобиржи – NXT Asset Exchange, ряда других аналогичных Blockchain-проектов датируется 2014 годом. Определяющие отличия децентрализованной биржи от централизованных (CEX) торговых платформ: DEX-криптобиржи не являются посредниками в сделках, не хранят цифровые активы и конфиденциальные данные клиентов, вместо верификации (KYC) идентифицируют пользователя через Blockchain-адреса и некастодиальные криптокошельки.

Как работают децентрализованные криптобиржи?

Некастодиальные биржи криптовалют условно делятся на 2 вида – с поддержкой традиционной для CEX-криптобирж книги ордеров и Blockchain-приложения, внедрившие технологию AMM. Поскольку второй вариант завоевал большую популярность, рассмотрим функционал AMM DEX-криптобирж детальнее:

1. Чтобы обеспечить куплю, продажу, торговлю, прочие операции с цифровыми активами без кастодиального вмешательства, децентрализованные биржи используют технологию smart-контрактов. Прежде чем торговать на DEX, нужно подключить к ней собственный некастодиальный криптокошелек.

2. Объем монет для активного трейдинга поставляют LP – пулы ликвидности, участниками которых может стать любой держатель криптовалюты за вознаграждение. Последнее начисляется из комиссий за торговые операции с альткоинами пула. Размер зависит от доли участия – объема инвестиций, что стимулирует токен-холдеров вкладываться в пулы.

3. Текущая цена криптовалюты в пулах ликвидности определятся автоматически AMM. Алгоритм вычисляет онлайн-стоимость цифровых активов на основе соотношения количества альткоинов в пуле ликвидности, включающих от 2 и более токенов. Криптотрейдеры заключают сделки в пулах. Обработка заявок происходит мгновенно в smart-контрактах.

Пулы могут автоматически ребалансироваться – листинг/делистинг альткоинов. За эту процедуру также отвечают smart-контракты. Как следствие, AMM DEX предлагают некастодиальную торговлю криптовалютами, обеспечивая сравнительно высокую ликвидность – централизованные криптобиржи в этом отношении, пока, вне конкуренции, и автоматическое формирование цены альткоинов.

Заключение

Основополагающие преимущества децентрализованных бирж криптовалют:

анонимность;

прозрачность;

доступность в любой точке планеты;

множество поддерживаемых альткоинов, включая экзотические монеты с высоким профитным потенциалом;

безопасность личных средств;

помимо конвертации, трейдинга цифровыми активами доступны различные варианты пассивного инвестирования.

Однако эти преимущества легко могут стать недостатками. Например, отсутствие регулирования у DEX-криптобирж становится препятствием в получении экспертной юридической помощи при возникновении спорных ситуаций, мошеннических действий. Smart-контракты – относительно новая технология, которая продолжает совершенствоваться. Как следствие, история DEX полна примеров успешных хакерских атак на уязвимости smart-контрактов, которые приводили к значительным финансовым потерям пользователей децентрализованных бирж.