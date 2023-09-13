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Россия должна расширить зону проведения специальной военной операции за пределы Новороссии. Обстрел Севастополя является неоспоримым аргументом в пользу такого решения, заявил депутат Госдумы, руководитель партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов.

Он отметил, что вся Украина должна быть освобождена от неонацистских сил. Причем первым делом зону СВО нужно расширить на Причерноморье, так как именно оттуда Киев проводит атаки на Севастополь и на весь Крымский полуостров.

Также Миронов призвал создать бесполетную зону для вражеских самолетов и БПЛА, которая станет аналогом Конвенции Монтре. При этом гражданскую авиацию она затрагивать не будет речь идет только об ударных и разведывательных летательных аппаратах.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь, которая осуществлялась с применением крылатых ракет Storm Shadow, начался сильный пожар на судостроительном заводе им. Орджоникидзе. Повреждены два корабля, находившиеся на ремонте.

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