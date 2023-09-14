Бывшая сотрудница спецслужб США озвучила методы личной безопасности в отелях

Трейси Уолдер, в прошлом спецагент ЦРУ и ФБР, поделилась с The Sun основными советами по обеспечению безопасности туристов во время заграничных путешествий, включая выбор номера на третьем этаже и использование дверного упора.

44-летняя Уолдер работала в спецслужбах с 2000 по 2005 год, где научилась принимать дополнительные меры предосторожности во время частых заграничных командировок не в самые безопасные места в мире.

Оценка угроз и готовность к ним

Прежде чем отправиться в чужую страну, отмечает Трейси Уолдер (на фото), необходимо исследовать эту местность на предмет любых угроз и установить на смартфон приложение, оповещающее контакты о текущем местонахождении в случае какой-либо чрезвычайной ситуации.

Останавливаясь в отелях лучше всего выбирать номер, расположенный на 3-6 уровне. Это позволит находиться достаточно низко для экстренной эвакуации, но при этом довольно высоко для проникновения любых злоумышленников, всегда старающихся попасть именно на нижние этажи.

По словам Уолдер, не лишним будет использовании замка безопасности в гостиничных номерах и использование собственного дверного упора. Лично она также всегда возит с собой в багаже трекер Apple AirTag.

Бывшая спецагент даже вшивает браслет AirTag в одежду своей восьмилетней дочери, если выезжает с ней за границу, и категорически отказывается останавливаться в частном арендованном жилье из-за угроз безопасности.

Трейси Уолдер, ныне профессор уголовного правосудия в техасском Далласе, отметила: «Советы, которыми я делюсь, не обязательно почерпнуты мною из опыта работы спецагентом, но лично я всегда им следую».

«Меня, к примеру, очень удивляет, насколько сильно одна моя знакомая не задумывается о личной безопасности, когда путешествует одна».

Американка пояснила, что, когда дело доходит до выбора этажа отеля, есть две вещи. Чаще всего тот, кто намеревается причинить вред, идет в здание самым простым путем и это именно вход через первый этаж. С другой стороны, если вы находитесь слишком высоко – к примеру, на 20 этаже – вам будет непросто выбраться из здания в случае эвакуации.

«Для меня это правило стало второй натурой. Я недавно побывала во Флориде на выходных, и меня поместили на первом этаже. Я потребовала, чтобы меня переселили выше и разместилась на четвертом этаже».

Уолдер добавила, что она всегда запирает дверь в номер и ставит под нее упор, когда находится внутри.

«Мой муж Бен, ему тоже 44, всегда дразнит меня по этому поводу. Пусть и маловероятно, что кто-то вломится, но реальность такова, что у сотрудников отеля есть ключ-карта, позволяющая им запросто попадать в любой номер».

Личный опыт мер безопасности

Трейси Уолдер, по ее словам, принялась осваивать новые трюки с поездками после того, как определенная заграничная командировка оставила у нее ощущение, что она может быть в опасности.

Она заявила: «Очевидно, я не могу быть очень конкретной, поскольку все это засекречено, но, говоря вообще, я исхожу из воспоминания, когда нахожусь в другой стране и шпионю за кем-либо – поэтому я должна была предполагать, что агенты другой страны, вполне возможно, знают, кто я и потенциально могут причинить мне вред по-тихому».

«Однажды, когда я была в рабочей поездке, меня отказались переселить с первого этажа выше. С той поры я стала закрывать щель под дверью номера полотенцами».

Заперев дверь в номер, Трейси всегда ставит дверной блокиратор, чтобы обеспечить себе дополнительную безопасность. «В некоторых отелях нет защелки безопасности, а в других нет дверных упоров. Поэтому лучше возить блокиратор с собой».

Помимо контроля безопасности гостиничного номера, Трейси всегда сообщает о своем маршруте своей семье, а также использует приложение «Тревожная кнопка», при нажатии оповещающее ее контакты для экстренных случаев о ее текущем местонахождении. «Я думаю, что это действительно важная штука, и к тому же это бесплатно».

По ее мнению, останавливаться в съемном частном жилье «рискованно». «Я не буду останавливаться в таких местах, поскольку считаю их чрезвычайно опасными и рискованными. В таком жилье приходится доверять кому-то, кого ты не знаешь. Кроме того, ты также не знаешь, правду ли пишут авторы комментариев о съемном жилье».

Женщина сообщила, что всегда использует AirTags. «Я всегда кладу эти эппловские штуки во весь свой багаж. Кстати, если вы путешествуете с ребенком, то у них есть браслеты AirTag – удобная вещь, если вы с ребенком вдруг разлучитесь».