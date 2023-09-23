Проект по технической унификации отечественных автомобилей Lada Niva Travel и Niva Legend должен быть реализован АвтоВАЗом к 2025 году. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Автопоток».

В настоящий момент сложилась уникальная ситуация, когда более современный автомобиль Niva Travel оснащается рядом устаревших технических решений, в отличие от автомобиля более ранней разработки Niva Legend. Например, классическая «Нива-21214» комплектуется модернизированной передней подвеской с двухрядными подшипниками.

Планируется техническое унифицированное двух моделей, когда наиболее современные инженерные решения будут устанавливаться на оба автомобиля. При этом в планах автопроизводителя к 2025 году начать комплектовать отечественные внедорожники новым двигателем.

Двигатель объемом 1,6 литра, выдающий 90 лошадиных сил, от переднеприводного семейства автомобилей Lada должен быть установлен под капотом Niva Legend и Niva Travel. Также запланирована модернизация таких узлов, как коробка переключения передач, задний мост и раздатка.