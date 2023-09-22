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Эксперты портала NaAvtotrasse.ru рассказали о преимуществах и недостатках автомобиля «Москвич 3», являющегося полным аналогом китайского JAC JS4.Они отметили, что минусов пока больше, чем плюсов, из-за чего российская машина проигрывает основным конкурентам.

К недостаткам отнесены слишком низкие ходовые характеристики подвески, из-за которых автомобиль сильно трясет на малейших неровностях трассы. Причем дискомфорт из-за этого испытает не только водитель, но и пассажиры на заднем сиденье.

Также минусом названо отсутствие полного привода. В российских условиях эксплуатации это существенный недостаток, считают эксперты.

Также автомобиль получился довольно дорогим из-за низкой локализации. Даже китайским автопроизводителям, которые работают на российском рынке, удалось сдержать цены после стремительного роста курса доллара, а вот «Москвич» заметно подорожал.

К плюсам эксперты относят доступность и адекватные цены на запасные части, которые будут поставляться из Китая. Кроме того, в конструкции машины удалось обеспечить эффективное взаимодействие турбодвигателя с механической КПП.

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