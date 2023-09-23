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Каждый автомобилист с наступлением осени начинает готовить свою машину к зимней эксплуатации. Поэтому технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов напомнил автолюбителям о главных действиях, которые необходимо успеть сделать до наступления холодов.

По его словам, в первую очередь необходимо заменить летнюю резину на зимнюю. Причем лучше всего это сделать не с наступлением первых заморозков, а заранее, когда температура воздуха ночью уже опустилась до отметки в 5-7 градусов тепла. Поскольку состав зимних покрышек позволяет их безопасную эксплуатацию в периоды оттепели, а летние покрышки сразу же «дубеют» на морозе.

Если автолюбитель приобрел новый комплект зимней резины с шипами, их необходимо обязательно обкатать по сухой дороге без резких ускорений и торможений. При этом желательно придерживаться ограничения скорости в 60 км/час хотя бы первые 500-600 км.

Во-вторых, в преддверии зимы необходимо проверить уровень технических жидкостей. Обычно в современных автомобилях применяются жидкости, рассчитанные на всесезонную эксплуатацию, кроме жидкости, заливаемой в бачок омывателя лобового стекла. Поэтому необходимо заранее убедиться, что в нем уже залита «незамерзайка».

Последним действием для подготовки автомобиля к зимней эксплуатации является проверка аккумуляторной батареи. Желательно проверить уровень электролита, заряда и обратить внимание на состояние клемм, чтобы на них не было следов окисления.

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