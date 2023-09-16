Автомобильный блогер и ведущий популярного YouTube-канала «Клубный Сервис» Илья Свиридов опубликовал новый ролик, в ходе которого салон нового отечественного седана Lada Vesta NG был полностью разобран для проведения работ по шумоизоляции, а также оценки качества и безопасности силовой конструкции кузова.

Ведущий обратил внимание зрителей на поперечный усилитель, размещенный со стороны пассажира в передней части салона Lada Vesta NG. По совместительству усилитель также выполняет роль площадки для крепления переднего пассажирского кресла.

«Силовые элементы кузова прикреплены к порогам при помощи точечной сварки, а исполнение крепление к центральному тоннелю напоминает то, что на сленге специалистов по сварному делу называется прихватками», – отметил автоблогер после детального изучения мест соединения усилителя с кузовом автомобиля.

Также ведущий обратил внимание на усилители в дверях автомобиля, выполненные из тонкого металла, а также на коррозионную стойкость металла отечественного автомобиля. Свиридов обратил внимание на появившийся «рыжик» в районе вальцовки задней левой двери.