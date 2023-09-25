Группа международных ученых из Индонезии и Филиппин пришла к выводу, что более 60% разновидностей цветка раффлезии могут столкнуться с исчезновением из-за сокращения их природной среды обитания. Исследование опубликовано в научном журнале Plants, People, Planet (PPP).

Раффлезия – это паразитическое растение, которое процветает в Юго-Восточной Азии. Его характеризуют огромные цветы, считающиеся одними из самых крупных в мире. Диаметр одного цветка может достигать более одного метра, а его вес может достигать 10 килограммов. Раффлезия излучает сильный запах тухлого мяса, чтобы привлечь насекомых.

Ученые утверждают, что из-за экологических угроз некоторые виды раффлезии могут исчезнуть до того, как их смогут изучить. Эти растения оказались особенно уязвимыми перед потерей своих природных мест обитания из-за вмешательства человека.

Один из авторов исследования, Крис Торогуд, подчеркнул, что срочно необходимо разработать совместный межрегиональный подход для спасения некоторых из самых удивительных цветов в мире, большинство из которых находится на грани исчезновения.