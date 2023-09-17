В населенном пункте Видное в Подмосковье 17-летний боксер умер прямо во время спарринга. Тг-канал Shot уточняет, что произошло это 1 сентября на стадионе «Металлург».

Спарринг подросток проводил со своим другом. Парни использовали перчатки и другие боксерские аксессуары, необходимые для защиты. Но это не помогло. В какой-то момент юный спортсмен почувствовал себя плохо.

Ему вызвали «Скорую помощь», но врачи уже ничего не смогли сделать. Они лишь констатировали смерть молодого человека.

В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза, призванная установить точную причину гибели боксера.

Известно, что парень учился в Московском университете им. Витте и воспитывался в полной благополучной семье.