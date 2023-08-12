Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, несмотря на свои многочисленные роли в кино на протяжении последних 15-ти лет, смогла прославится именно своим участием в турецком сериале «Великолепный век» за роль Хюррем-султан (Роксоланы). Актриса стала знаменитой не только в Турции, но и в большей части мира, так как сериал транслировался в 70-ти странах.

12 августа знаменитой актрисе исполняется 40 лет. Она запомнилась российскому зрителю именно своей яркой ролью в сериале «Великолепный Век». Однако актриса снялась также в таких сериалах, как «Королева ночи», «Мафия не может править миром» и фильме «Материнская рана». Мерьем также сыграла в картине «Улей», которая была представлена на Московском международном кинофестивале (ММКФ).

Актриса Мерьем Узерли еще ни разу не была официально замужем. Однако к своим 40 годам она родила двух дочерей от разных отцов. Она воспитывает 9-летнюю Лару и 2-летнюю Лили. В ноябре 2022 года актриса сообщила, что рассталась с отцом Лили после двухлетних отношений.