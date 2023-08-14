Американский актер, исполнитель главной роли в фильме «Шазам!» Закари Ливай заявил, что большинство картин, снятых в Голливуде являются откровенным «мусором». Актер призвал аудиторию не смотреть их. Материал с комментарием Ливая
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Американский актер, исполнитель главной роли в фильме «Шазам!» Закари Ливай заявил, что большинство картин, снятых в Голливуде являются откровенным «мусором». Актер призвал аудиторию не смотреть их. Материал с комментарием Ливая вышел на портале Deadline.

По словам актера, значительная часть контента, исходящая из Голливуда, представляет собой «мусор». «Они (голливудские продюсеры – ред.) недостаточно заботятся о том, чтобы на самом деле сделать фильм отличным для вас», – заявил Ливай.

Таким образом, Закари Ливай поддержал забастовку актеров и сценаристов во время своей фан-встречи, проводимой в Чикаго. Артист также рассказал, что часто зритель, впечатленный трейлером фильма, покупал билет в кино. Но после просмотра фильма выходил очень разочарованным. Ливай отметил, что продюсерам плевать на итоговые эмоции зрителям, им важно, чтобы купили билет на фильм, а остальное их не интересует. «Единственный способ для нас изменить что-либо из этого — не потреблять этот мусор», – подчеркнул актер.

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