Самым большим страхом киевского режима являются перспективы проведения вынужденных переговоров с Москвой. Об этом в своем материале написал журналист немецкого таблоида Bild* Пауль Ронцхаймер.

По его словам, в Киеве опасаются, что в ближайшем будущем подобное требование о необходимости прямых переговоров с Москвой могут выдвинуть западные союзники Украины.

Ронцхаймер неоднократно посещал прифронтовые районы в Украине, общался с ранеными украинскими солдатами и даже лично встречался с украинским президентом Зеленским.

Журналист отмечает, что многие украинские военнослужащие признают яростное сопротивление со стороны российской армии. Многие украинские солдаты признаются, что ожидали более легкого контрнаступления. Поэтому Ронцхаймер пишет, что в случае отсутствия успеха на фронте Запад может задать вопрос Киеву, а стоит ли продолжать сопротивление, если прогресса на фронте нет.

Поэтому сторонников дипломатического решения украинского конфликта на Западе с каждым днем становится все больше, резюмировал автор материала.

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