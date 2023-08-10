Туристы из Новосибирска, путешествующие по Алтаю на «Волге», были остановлены и. о. главы Чемальского района А. Елековым. Чиновник решил остановить путешественников из-за нарушения ПДД – две девушки ехали не в
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Туристы из Новосибирска, путешествующие по Алтаю на «Волге», были остановлены и. о. главы Чемальского района А. Елековым. Чиновник решил остановить путешественников из-за нарушения ПДД – две девушки ехали не в салоне автомобиля, а сидели на его окнах. Опасная езда была снята на видео, которое глава района опубликовал на своей официальной странице в соцсети.

По словам Елекова, по дороге на встречу с жителями населенного пункта Еланда пришлось остановить туристов, которые опасным образом передвигались на своем автотранспорте. На замечание о нарушении правил дорожного движения, девушки начали возражать. Они заявили, что скорость не превышали, а за свою жизнь отвечают самостоятельно. «Есть некоторые сомнения, что достучался до их разума, но они теперь, может быть, лишний раз подумают, прежде чем вести себя таким образом на территории нашего района», – заявил Елеков.

По закону их нельзя привлечь к более серьезной ответственности, кроме как наложением штрафа, согласно статьи 12.23. КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»). Об этом заявил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

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