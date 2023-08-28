Напавших на маленького мальчика бездомных собак на пляже в Дагестане регулярно подкармливала местная жительница. Об этом стало известно изданию «Подъем» от сотрудника МУП «Питомец».

В поселке Редукторный Ленинского района Махачкалы стая бездомных собак набросилась на маленького мальчика, который испугался их лая и побежал. Собаки пытались напасть на ребенка, которому пришлось укрыться от агрессивных животных в море.

Сотрудник организации «Питомец» заявил: «Мальчик испугался собак этих, от них бегать начал, вот они за ним и погнались. Там есть женщина, которая их кормит. Женщина их привела на море».

По его словам, им уже удалось отловить двух собак из агрессивной стаи. В питомнике им проведут процедуру стерилизации или кастрации, после чего собак снова выпустят на волю.

В мэрии Махачкалы заявили, что пострадавший от нападения бездомных собак мальчик был госпитализирован. У мальчика есть один укус, а также многочисленные царапины и ссадины.