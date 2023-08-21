Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз затеял мировое турне, требуя у западных партнеров новую военную помощь взамен потерянной Киевом при контрнаступлении. Он уже побывал в Нидерландах и Скандинавии, после чего отправился в Грецию.

«Турне» идет с переменным успехом. Если в Голландии и Дании Зеленскому пообещали отправить в Киев истребители F-16, то Швеция прямо заявила, что самолеты «Грифон» нужны ей самой. Несмотря на это, украинский лидер веселился и фотографировался с представителями правительства.

Простые шведы отреагировали на визит Зеленского как на гастроли бродячего актера-неудачника. Больше всего им не понравился внешний вид украинского президента, который уже полтора года не снимает свою футболку цвета хаки.

«При тех деньгах, которые мы отправляем, не могли бы вы хотя бы попытаться выглядеть как профессионал?», – написали многие жители Швеции в социальных сетях.

Ситуацию прокомментировал и украинский политолог Александр Дудчак. Он пояснил, что пиарщики Зеленского допустили серьезную ошибку. В начале конфликта какой-то смысл в таком образе еще был, но сейчас ездит на встречи с высокопоставленными представителями власти других государств, с монархами – это лишь вызывать неуважение к себе.