Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз затеял мировое турне, требуя у западных партнеров новую военную помощь взамен потерянной Киевом при контрнаступлении. Он уже побывал в Нидерландах и Скандинавии, после
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз затеял мировое турне, требуя у западных партнеров новую военную помощь взамен потерянной Киевом при контрнаступлении. Он уже побывал в Нидерландах и Скандинавии, после чего отправился в Грецию.

«Турне» идет с переменным успехом. Если в Голландии и Дании Зеленскому пообещали отправить в Киев истребители F-16, то Швеция прямо заявила, что самолеты «Грифон» нужны ей самой. Несмотря на это, украинский лидер веселился и фотографировался с представителями правительства.

Простые шведы отреагировали на визит Зеленского как на гастроли бродячего актера-неудачника. Больше всего им не понравился внешний вид украинского президента, который уже полтора года не снимает свою футболку цвета хаки.

«При тех деньгах, которые мы отправляем, не могли бы вы хотя бы попытаться выглядеть как профессионал?», – написали многие жители Швеции в социальных сетях.

Ситуацию прокомментировал и украинский политолог Александр Дудчак. Он пояснил, что пиарщики Зеленского допустили серьезную ошибку. В начале конфликта какой-то смысл в таком образе еще был, но сейчас ездит на встречи с высокопоставленными представителями власти других государств, с монархами – это лишь вызывать неуважение к себе.

«В начале СВО это ещё можно было оправдать, но когда он едет в таком наряде в Европу на встречу с монархом и на приёмы высокого ранга, то выглядит в этой футболке и штанах, как бездомный», – пояснил эксперт.

Вам может понравиться
На военном аэродроме «Шайковка» в Калужской области упал украинский беспилотник, оснащенный самодельным взрывным устройством. Тг-канал Mash уточнил, что произошло это в 8 часов утра 21 августа. Дрон был сбит российскими

Mash: украинский БПЛА пытался атаковать военный аэродром “Шайковка”

На военном аэродроме «Шайковка» в Калужской области упал украинский беспилотник, оснащенный самодельным взрывным устройством. Тг-канал Mash уточнил, что произошло это в 8 часов утра 21 августа. Дрон был сбит российскими
В Москве 10-летняя девочка укололась шприцем, в котором была неизвестная жидкость, в одном из автомобилей службы каршеринга. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot. Отмечается, что родители 10-летней девочки взяли в

10-летняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью в машине каршеринга в Москве

В Москве 10-летняя девочка укололась шприцем, в котором была неизвестная жидкость, в одном из автомобилей службы каршеринга. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot. Отмечается, что родители 10-летней девочки взяли в
В Сети опубликована видеозапись ракетного удара по драматическому театру в Чернигове, где в момент атаки проводилась выставка военных беспилотных аппаратов. Там собрались сотрудники летных школ и боевики украинской армии, представители

Момент прилёта ракеты по выставке дронов “Злые птички” в Чернигове попал на видео

В Сети опубликована видеозапись ракетного удара по драматическому театру в Чернигове, где в момент атаки проводилась выставка военных беспилотных аппаратов. Там собрались сотрудники летных школ и боевики украинской армии, представители