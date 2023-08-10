В Санкт-Петербурге в коммунальной квартире произошло инцидент, в результате которого скончались два человека, употреблявших запрещенные вещества. Об этом информирует телеканал «78».

Этот инцидент произошел на улице Чехова, расположенной в центральной части города. Соседи, проживающие в этой коммунальной квартире, заметили, что 39-летняя женщина не выходит из ванной уже около четырех часов. После вызова полиции и вскрытия двери было обнаружено, что женщина умерла. В ее комнате был обнаружен мертвый тело ее 55-летнего сожителя.

Причины этой трагедии выясняются. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили скрученную купюру, на которой были остатки запрещенного вещества, а также пакет с содержимым растительного происхождения и два пакетика с таблетками.