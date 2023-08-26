33-летняя «акушерка из Честера» приговорена к 13 пожизненным срокам за покушение на шестерых и убийство семерых новорожденных.

Эта история началась в 2015 году, когда в клинике Честера почти одномоментно умерло 5 младенцев. Медсестра Люси Летби сразу попала под подозрение, но глава клиники взял ее под свою защиту. Он заявил, что смерть наступила из-за неправильной дозировки медикаментов и недостаточного количества персонала в неонатальном отделении.

Летом 2016 года погибли еще два младенца. Несмотря на это, Летби снова защитили, а врачей, которые открыто обвиняли ее, вынудили принести извинения «несправедливо оговоренной» медсестре.

В 2017-м врачи все же обратились к правоохранителями и убедили их начать расследование. После довольно длительных поисков были обнаружены доказательства, что Летби намеренно кормила детей низкокачественным молоком, а также вводила новорожденным инсулин и воздух.

Также было зафиксировано шесть случаев неудачных покушений на младенцев, в которых тоже обвинили медсестру.

Согласно материалам дела, все это медсестра проделывала для привлечения внимания женатого доктора, который с ней флиртовал. Она специально создавала опасность для жизни детей, чтобы врач вместе с ней спасал их. По мнению психологов, внимание к медсестре после каждого убийства было для нее своеобразным наркотиком.

После приговора мнения британцев разделились. Одни поражаются кровожадности акушерки, а другие, напротив, продолжают считать ее невиновной. При этом они даже собирают средства, чтобы подать апелляцию и выпустить серийную убийцу на свободу.