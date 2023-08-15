Супруга Ильи Резника Ирина Романова дала ответ Лайме Вайкуле на оскорбление мужа. Причина негативных слов латвийской певицы в сторону Резника кроется в том, что народный артист РФ поддержал ВС России и спецоперацию на Украине.

Вайкуле обозвала российского поэта и композитора «подлизой», отметив, что для взрослого человека это недопустимо. «Противно. Даже в детскому саду я знала, что нельзя подлизываться», – заявила Лайма Вайкуле в личном блоге.

Резник не стал никак реагировать на оскорбления латвийской исполнительницы. Однако его супруга Ирина Романова решила заступиться за своего мужа. По ее словам, Илье Рахми́элевичу сейчас все равно, что происходит в шоу-бизнесе, он не обращает ни на кого из звезд внимания. Знаменитый композитор сейчас занят своей жизнью. «Он не читает новости, тем более про Лайму. Так что ему все равно. Мы живем своей жизнью», – подчеркнула Романова. Супруга Резника также добавила, что народный артист России сейчас занят своим творчеством и только.