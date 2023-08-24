В церкви Святых Нерея и Ахиллея в Милане состоялась церемония прощания со знаменитым итальянским композитором и исполнителем Тото Кутуньо. На ней присутствовали другие певцы – 67-летний Пупо и 78-летний Джанни
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В церкви Святых Нерея и Ахиллея в Милане состоялась церемония прощания со знаменитым итальянским композитором и исполнителем Тото Кутуньо. На ней присутствовали другие певцы – 67-летний Пупо и 78-летний Джанни Моранди, который не смог сдержать слез.

Также на церемонии рядом стояли самые близкие Кутуньо люди – единственная супруга Карла, которая была с певцом с 1967 года, и внебрачный сын. Его родила от исполнителя любовница-стюардесса, причем жена отнеслась к этой ситуации с пониманием.

Задолго до этого она потеряла ребенка от певца и больше родить не смогла. Поэтому она всегда поддерживала Кутуньо и даже призывала его принимать активное участие в воспитании сына.

«Когда же откровенно рассказал обо всем жене – это стало для нее ударом. Карла долго переживала. И ее боль стала для меня самым тяжким испытанием. Но она меня поняла…», – говорил сам певец.

Он также еще до рождения ребенка сказал стюардессе, что от жены уходить не собирается. Когда сын родился, с любовными отношениями было покончено, они перешли в дружбу, так как Кутуньо постоянно виделся с сыном.

На церемонии прощания он и жена исполнителя были вместе, они оба плакали, не сдерживая себя. У церкви собралось около 500 человек, которые отдали дань уважения певцу исполнением его хита L’Italiano.

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