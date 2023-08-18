В противостоянии на Украине произошел инцидент, на который многие обратили внимание лишь вскользь. Однако на самом деле он имеет большое значение, так как вскрывает серьезные проблемы с коррупцией в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа издал указ об увольнении всех глав Территориальных центров комплектования, то есть военкомов. Если бы речь шла об одном-двух руководителях, этого бы никто не заметил, но своими действиями украинский лидер привлек к стране пристальное внимание международной общественности, пишет китайское издание Sohu.

Сразу всплыли некоторые подробности. Оказалось, что украинские военкомы сделали неплохие деньги на мобилизации. Они в буквальном смысле ловили военнообязанных мужчин, сажали их в микроавтобусы, где начинались «переговоры». Если человек был готов выложить тысячу или полторы долларов, его отпускали, в противном случае везли прямиком в учебный центр, чтобы затем отправить на фронт.

Мужчины, которые не хотели подобного развития событий, договаривались о признании негодными к службе, но это обходилось уже в 4-6 тысяч долларов. Причем действовала эта оплата на одну конкретную волну мобилизации. В начале следующей человека снова могли «поймать» или либо затребовать очередную оплату, либо отправить все туда же, на фронт.

Такой подход приносил предприимчивым военкомам неплохие деньги. Так, глава ТЦК в Одесской области Борисов ухитрился купить виллу и спортивный автомобиль в Испании, потратив 4,5 миллиона долларов при своей относительно скромной зарплате.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Discover24.ru, отмечают, что Зеленский скорее всего знал обо всем очень давно. Но тогда почему он издал свой указ только сейчас?

Все просто – до настоящего момента на Украине вполне хватало мужчин, которых можно уничтожить в Бахмутской или в других мясорубках. И если 5 из 10 ухитрялись откупиться, на это не особо обращали внимание. Но сейчас ситуация сильно изменилась. Запад продолжает слать оружие, но вот использовать его уже некому и поэтому коррумпированные военкомы меняются на бывших военных с ранениями, перед которыми стоит простая задача – ловить всех без исключений и оплат. В противном случае Зеленский не сможет так же бесперебойно поставлять пушечное мясо на фронт, а западные партнеры от него банально отвернутся.

Подобный шаг, по мнению авторов, вполне может спровоцировать серьезное недовольство украинцев. И тогда Зеленскому придет конец. Внутренние конфликты разорвут страну изнутри и президенту-комику больше не будет кем править. Причем эту ситуацию вызвал он сам, приближая исчезновение Украины как государства.