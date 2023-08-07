Украинское общество за последнее время сильно расслабилось, ему кажется, что “война идёт где-то там”, но это не так. Об этом в своём очередном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский – пишет “Лента.ру”.

По словам Зеленского, украинскому народу сейчас стоит “вернуться в реальность” в мыслях о победе. Также глава киевского режима заявил, что внутри страны продолжатся чистки – от работы отстранят тех, кто был замешан в коррупционных преступлениях и злоупотреблял полномочиями.

Ранее с похожими словами к жителям Украины обращались члены правительства страны. Они призывали народ “меньше кайфовать и больше работать”. Некоторые представители кабинета министров заявляли, что в обществе уже не наблюдается той стойкости и внутренней мобилизации, как это было в феврале-марте прошлого года.