Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании Ставки Верховного главнокомандующего ВСУ, была поставка в войска беспилотных военных аппаратов. Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что украинские военные в зоне специальной военной операции запрашивают дроны.

Также их интересуют системы радиоэлектронной борьбы и средства ПВО, сообщает ТАСС.

В ходе заседания также поднимался вопрос о количестве боеприпасов. Что именно ответил на него главком ВСУ Валерий Залужный, пока неизвестно.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский принял доклады от командующих по ситуации на Донбассе и на Запорожском направлении.

Напомним, один из них, Александр Сырский ранее заявлял, что для ВСУ складывается очень тяжелая ситуация под Купянском, где российские войска по-прежнему стремительно продвигаются вперед.