В районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском не прекращаются бои. Также они идут и на окраине города, где все высотные здания уже превращены в мощные крепости для отражения атак ВСУ.

Корреспондент издания «Известий» Станислав Григорьев показал на видео одну из таких крепостей.

«Мы сейчас находимся в так называемом Доме героев – это крайняя, на сегодняшний день, позиция нашей армии. Дальше уже нет города, дальше уже только дачные поселки и лесополосы», – пояснил он.

Григорьев отметил, что от дома остался только каркас, в котором виднеются многочисленные лазы и щели. При этом ходить мимо них нужно предельно осторожно – если отверстие выходит на сторону позиций противника, оттуда может мгновенно прилететь.

«Да чего опасаться? Это жизнь!!! Не на войне так дома, погибнуть можно в любом случае. Но мы об этом не думаем. Работаем и работаем», – оптимистически заметил боец с позывным «Старый».

Бои здесь идут постоянно, в коротких перерывах бойцы перекусывают макаронами с чаем. Однако даже в такие моменты расслабляться полностью нельзя, так как наблюдение за крепостью ведется 24 часа в сутки.