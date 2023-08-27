По сообщениям тг-канала Джокер ДНР, Служба безопасности Украины в качестве одной из версий катастрофы двух учебно-боевых самолетов и гибели пилота «Джуса» рассматривает теракт. По мнению СБУ, в воздушную машину подложили бомбу и сделали это якобы российские спецслужбы.

В интервью «Московскому комсомольцу» эту версию прокомментировал заслуженный летчик России Владимир Попов.

«Джус», который Киевом позиционировался как летчик-ас, регулярно давал интервью западной прессе и заявлял, что уже не может дождаться истребителей F-16, чтобы «бомбить русских». Несмотря на столь откровенный пиар, каких-либо серьезных достижений у пилота не было – одной из иностранных газет он сообщил, что никак не может сбить российский самолет.

По мнению Попова, в учебную воздушную машину вряд ли кто-то стал бы подкладывать взрывное устройство. Скорее всего, причины гибели «Джуса» и еще двух квалифицированных пилотов кроются в банальной халатности, в некачественном обслуживании самолетов и в том, что они все-таки были слишком старыми и не проходили модернизацию.

Попов также отметил, что Киев мобилизовал в армию всех подряд, а времени на обучение квалифицированных техников для обслуживания и ремонта самолетов у него не было. Что и привело к авиакатастрофе.