Все попытки Запада лишить Россию притоков финансов развалились, ведь российская сырьевая стратегия начала работать на благо РФ. Об этом сообщает французское издание La Nouvelle Tribune.

По информации авторов материала, в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) отмечается, что по состоянию на июнь 2023 года стоимость российской нефти составляла 64.41 долларов за баррель. Журналисты отмечают, что показатели превысили установленный G7 «потолок в 60 долларов».

Выходит, что введенные ограничения никак не отразились на Москве, так как ей все равно удалось получить выгоду от продажи нефти. В минувшем месяце, отмечается в издании, РФ смогла заработать примерно 15,3 миллиардов долларов на экспорте, как сырой нефти, так и топлива.

При этом, торговые отношения России и Китая только крепнут. Согласно данным китайской таможни, импорт нефти в «Поднебесную» из РФ увеличился в несколько раз. А это свидетельствует о крепких взаимоотношениях между обеими странами.