Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, заявил о вероятности начала гражданской войны в Соединенных Штатах Америки.

Зампред Совбеза РФ указал на риски возможного возникновения гражданского конфликта в США. По его словам, американское общество в настоящий момент находится в состоянии нарастающего внутреннего конфликта и разлада.

Медведев заявил: «Причем, на мой взгляд, в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной».

Также он отметил, что между американскими элитами произошел колоссальный разлад, поэтому США начали превращаться в «очень специфичное государство».

«Это столкновение между консервативным республиканским политистеблишментом и либеральным сегментом, носителем которого является Демократическая партия, на самом деле разорвало Америку на части», – резюмировал Медведев.