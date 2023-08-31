На Бахмутском направлении ВСУ столкнулись с серьезными проблемами, так как российская армия все лучше ведет боевые действия. Об этом рассказал заместитель командира националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России)
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Бахмутском направлении ВСУ столкнулись с серьезными проблемами, так как российская армия все лучше ведет боевые действия. Об этом рассказал заместитель командира националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) Максим Жорин.

Майор заявил, что ВС РФ значительно улучшили снабжение войск под Артемовском. Военнослужащие, отражающие наступление украинских боевиков, имеют современные средства защиты, необходимое вооружение и боеприпасы.

Авиация и артиллерия практически круглосуточно поддерживают пехотные подразделения, что позволяет успешно действовать против боевиков ВСУ. Превосходство в воздухе дает возможность уничтожать бронетехнику противника.

Помимо этого, в течение всего светового дня Россия задействует дроны-камикадзе. Речь идет не только о «Ланцетах», ставших для ВСУ настоящим кошмаром, но и об FPV-беспилотниках. Последние имеют простую конструкцию, обходятся дешево, но демонстрируют весьма высокую эффективность.

В ночное время в ход идет в основном артиллерия, громящая скопления живой силы, опорники, командные пункты врага.

Вам может понравиться
Украинские и российские тг-каналы сообщают о мощных взрывах в Славянске, контролируемом Киевом. Местные жители пишут в социальных сетях и мессенджерах как минимум о четырех прилетах рядом с автовокзалом Славянска. По

В подконтрольном Киеву Славянске прогремели сильные взрывы в районе автовокзала

Украинские и российские тг-каналы сообщают о мощных взрывах в Славянске, контролируемом Киевом. Местные жители пишут в социальных сетях и мессенджерах как минимум о четырех прилетах рядом с автовокзалом Славянска. По
Народная артистка России Наталия Варлей впервые высказала свое мнение о событиях, происходящих на Украине и спецоперации. Свое заявление актриса сделала в Волгограде на открытом российском кинофестивале «Волгоградский факел». Актриса отметила,

Наталия Варлей впервые высказалась о ситуации на Украине

Народная артистка России Наталия Варлей впервые высказала свое мнение о событиях, происходящих на Украине и спецоперации. Свое заявление актриса сделала в Волгограде на открытом российском кинофестивале «Волгоградский факел». Актриса отметила,
Дальнейшие перспективы развития ситуации в зоне проведения специальной военной операции и допустимые границы конфронтации Российской Федерации с коллективным Западом раскрыл в своем интервью «МК» генеральный директор Российского совета по международным

Эксперт Тимофеев описал возможные сценарии СВО: «Цель – выиграть, а не самоуничтожиться!»

Дальнейшие перспективы развития ситуации в зоне проведения специальной военной операции и допустимые границы конфронтации Российской Федерации с коллективным Западом раскрыл в своем интервью «МК» генеральный директор Российского совета по международным