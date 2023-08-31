На Бахмутском направлении ВСУ столкнулись с серьезными проблемами, так как российская армия все лучше ведет боевые действия. Об этом рассказал заместитель командира националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) Максим Жорин.

Майор заявил, что ВС РФ значительно улучшили снабжение войск под Артемовском. Военнослужащие, отражающие наступление украинских боевиков, имеют современные средства защиты, необходимое вооружение и боеприпасы.

Авиация и артиллерия практически круглосуточно поддерживают пехотные подразделения, что позволяет успешно действовать против боевиков ВСУ. Превосходство в воздухе дает возможность уничтожать бронетехнику противника.

Помимо этого, в течение всего светового дня Россия задействует дроны-камикадзе. Речь идет не только о «Ланцетах», ставших для ВСУ настоящим кошмаром, но и об FPV-беспилотниках. Последние имеют простую конструкцию, обходятся дешево, но демонстрируют весьма высокую эффективность.

В ночное время в ход идет в основном артиллерия, громящая скопления живой силы, опорники, командные пункты врага.