По подозрению в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского Свердловской области задержан мужчина. Не исключено, что речь идет о велосипедисте, который преследовал девушку. Отец девушки Александр Ильиных изначально сообщил, что умерла
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По подозрению в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского Свердловской области задержан мужчина. Не исключено, что речь идет о велосипедисте, который преследовал девушку.

Отец девушки Александр Ильиных изначально сообщил, что умерла она от передозировки наркотиками. Однако позже он с группой волонтеров собрал записи с камер видеонаблюдения и обратил внимание на велосипедиста, длительное время ехавшего за дочерью.

По словам отца, он связался со следователем и узнал, что задержан подозреваемый. Скорее всего, речь идет именно об этом велосипедисте. Следственный комитет информацию пока не комментирует.
Задержан велосипедист, преследовавший погибшую в Каменске-Уральском 16-летнюю девушку
Напомним, 8 августа Дана приехала на электричке из Екатеринбурга и отправилась домой через лес. Ей предстояло пройти 6 километров. Перед выходом из поезда девушка написала сообщение с просьбой ее не убивать и не насиловать.

9 августа ее тело нашли в лесу. Каких-либо видимых следов криминала не было.

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