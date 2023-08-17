Правоохранители задержали баскетболиста Бориса Спрыгина, устроившего дорожно-транспортное происшествие на юго-востоке Москвы. Отмечается, что участник команды «Бизоны» был задержан полицейскими в его московской квартире. Аварию спортсмен спровоцировал 16 августа. По информации
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Правоохранители задержали баскетболиста Бориса Спрыгина, устроившего дорожно-транспортное происшествие на юго-востоке Москвы. Отмечается, что участник команды «Бизоны» был задержан полицейскими в его московской квартире. Аварию спортсмен спровоцировал 16 августа.

По информации Телеграм-канала SHOT, Спрыгин влетел в дерево на юго-востоке российской столицы на своем Ford Mustang. Отмечается, что баскетболист сел за руль в стоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной аварии. В салоне с ним находилась 43-летняя женщина, состоящая в отношениях с его другом. Однако спортсмен скрылся с места аварии, оставив в автомобиле пострадавшую. Женщина была госпитализирована. Правоохранители задержали виновника аварии в его квартире на улице Перерва. Сейчас он находится в полиции на допросе.

Кроме своей баскетбольной карьеры Борис Спрыгин участвовал в развлекательном российском телешоу «Экс на пляже», в котором стал победителем.

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