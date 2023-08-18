Техническое обслуживание дизельных генераторных установок (ДГУ) является процессом проведения регулярных проверок, тестирования и ремонтных работ, необходимых для поддержания надлежащего состояния и надежной работы агрегатов. ДГУ или дизельные электростанции (ДЭС) являются
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Техническое обслуживание дизельных генераторных установок (ДГУ) является процессом проведения регулярных проверок, тестирования и ремонтных работ, необходимых для поддержания надлежащего состояния и надежной работы агрегатов. ДГУ или дизельные электростанции (ДЭС) являются устройствами, предназначенными для преобразования механической энергии, получаемой от дизельного двигателя, в электрическую энергию через генератор.

Периодичность выполнения сервисного обслуживания зависит от ряда факторов, таких как тип и модель ДЭС, интенсивность эксплуатации и рекомендации производителя. Обычно рекомендуется проводить техобслуживание (ТО) дизельной электростанции раз в заданный промежуток времени или после определенного количества отработанных часов.

Бытует распространённое мнение, что если дизельный генератор находится в резерве, включается редко и ненадолго, то и техобслуживание выполнять не обязательно. Это в корне неверное утверждение, если следовать ему и пренебрегать регулярным ТО, то резко возрастает вероятность остаться без электричества в самый неудобный момент.

Виды техобслуживания могут варьироваться в зависимости от требований производителя и характеристик конкретной электростанции. Обычно в комплекс работ входит:

  1. Регулярные обслуживания: включают контроль уровня масла и топлива, замену масла и фильтров, проверку свечей зажигания и аккумулятора, а также очистку и промывку системы охлаждения двигателя.
  2. Плановые обслуживания: проводятся в соответствии с графиком, определенным заводом-изготовителем, и могут включать осмотр и замену ремней привода мотора, настройку и регулировку клапанов, проверку и отладку параметров электрической системы и системы зажигания, очистку генератора и тому подобные сервисные операции.
  3. Внеплановые обслуживания: выполняются в случае аварийных ситуаций или нештатных событий, таких как поломки мотора, утечки масла, неисправности системы охлаждения или проблемы с электрической системой.

Для профессионального сервисного обслуживания генераторов необходимо обратиться в группу компаний “ЭнергоДизель” для получения подробной информации о процессе техобслуживания дизельных генераторных установок. С этой организацией можно связаться по приведённым на веб-сайте контактным данным или позвонить по указанным номерам телефона для получения консультации и оформления заказа на техобслуживание генераторов.

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