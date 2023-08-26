Россияне продолжают разочаровываться в покинувшей страну Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой и считают, что она не вправе носить это народное звание. Поездка певицы на фестиваль «Рандеву» в Юрмале добавила масла
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Россияне продолжают разочаровываться в покинувшей страну Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой и считают, что она не вправе носить это народное звание. Поездка певицы на фестиваль «Рандеву» в Юрмале добавила масла в огонь.

Кто-то продолжает жалеть Пугачеву, называя ее старой больной женщиной, на давно ушедшей славе которой наживается ее окружение, а кто-то подвергает Примадонну критике и стремится окончательно свергнуть ее с трона, найти замену в лице российских звезд, которые остались в стране и поддерживают специальную военную операцию.

Ряд экспертов уверены, что стать Примадонной российской эстрады имеет все шансы Лолита Милявская. Она постоянно заставляет о себе говорить, эффектно устраивает импровизированные шоу, без всякого стеснения может выйти на сцену в откровенном комбинезоне, открыто говорит со своими поклонниками буквально на любые темы.

Таланта у нее тоже не отнять, поэтому Лолита вполне может заменить Пугачеву. В свои 59 лет она продолжает привлекать к себе внимание публики, причем как исполнительскими данными, так и бурной личной жизнью.

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